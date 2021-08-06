Meksika'da deniz paraşütünün halatı koptu: Metrelerce sürüklenen kadın elektrik tellerine indi

- Meksika'da deniz paraşütünün halatı koptu: Metrelerce sürüklenen kadın elektrik tellerine indi Meksika'da bir kadının bindiği deniz paraşütünün halatı koptu.

- Meksika'da deniz paraşütünün halatı koptu: Metrelerce sürüklenen kadın elektrik tellerine indi

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir kadının bindiği deniz paraşütünün halatı koptu. Talihsiz kadın, halatın kopmasının ardından kontrolsüz şekilde metrelerce sürüklenerek, elektrik tellerinin üzerine iniş yaptı.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan Puerto Vallarta şehri dün panik dolu anlara sahne oldu. Adı açıklanmayan 21 yaşındaki bir kadın, tekneye arkadan halatla bağlanan deniz paraşütüne bindi. Şiddetli fırtına nedeniyle paraşütü tekneye bağlayan halatın kopması sonucu genç kadın havada kontrolsüzce sürüklenmeye başladı. Fırtınanın etkisi ile havada dakikalarca sürüklenen kadın, paraşütün kendiliğinden alçalmasının ardından elektrik tellerinin üzerine iniş yaptı.

Yakınlarda bulunan şehir sakinleri hemen genç kızın yardımına koştu. Kazayı birkaç sıyrıkla atlatan genç kadın, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Yetkililerden ya da sorumlu şirketten olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Genç kadının binaların üzerinde paraşütle uçtuğu anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç