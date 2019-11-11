Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset daha bulundu

Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset daha bulundu

Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan "Anneler Arıyor" isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi.

11.11.2019 01:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 01:31
Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset daha bulundu

'nın turistik Puerto Penasco kenti yakınlarında çölde bir çukurda 10 ceset bulundu.


Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan "Anneler Arıyor" isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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