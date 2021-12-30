Meksika'da çöken metro üst geçidinde 21 çatlak daha bulundu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da mayıstaki kazada 26 kişinin hayatını kaybettiği metro üst geçidinde 21 çatlak daha bulunduğu bildirildi.

Yükseltilmiş metro üst geçidinde yaşanan trajedinin ardından incelemeler devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yükseltilmiş metro üst geçidinin kaynak ve çelik yapılarında 21 çatlak daha tespit edildiği aktarıldı.

Uzmanlar tarafından incelenen yapıda yürütülen çok yönlü araştırmalar, geçitteki zayıf kaynaklama, eksik bağlantı sapmaları gibi inşaat kusurlarının yanı sıra kötü tasarımın ölümcül kazaya neden olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan yeni tespit edilen çatlaklar hattın çökmeyen diğer kısmında bulunuyor.

Söz konusu incelemenin henüz 3'te 1'i tamamlanırken, yapıda daha fazla kusurun bulunduğu tahmin ediliyor.

Meksiko'da 3 Mayıs'ta metro üst geçidinin, üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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