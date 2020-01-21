Meksika'da cinayet rekoru: 2019'da 34 bin 582 kişi öldürüldü
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Meksika'da cinayet rekoru: 2019'da 34 bin 582 kişi öldürüldü

Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre şiddet olayları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artış gösterdi

21.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:17
Meksika'da cinayet rekoru: 2019'da 34 bin 582 kişi öldürüldü

'da işlenen cinayet sayısı 2019 yılında 34 bin 582'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.


Açıklanan resmi rakamlar uyuşturucu çetelerine savaş açana Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un işinin hiç de kolay olmayacağını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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