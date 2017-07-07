Meksika'da Hapishane Kavgası: En Az 28 Ölü

Meksika'nın Guerrero eyaleti Emniyet Sözcüsü Roberto Alvarez Heredia, Acapulco kentindeki cezaevinde yerel saatle 04.00'te iki çete arasında çıkan kavgayı kontrol altına alan güvenlik güçlerinin cezaevinin farklı alanlarında cesetlere ulaşmasıyla ölenlerin sayısının 28'e çıktığını açıkladı. Alvarez, olayda 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

CEZAEVİNDE 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ VAR

Eyalet polisleri de cezaevinde 2 binden fazla kişinin olduğunu söyledi.

5 MAHKUMUN ÖLDÜĞÜ DUYURULMUŞTU

Alvarez, dün akşam hapishanede iki çete arasında çıkan kavganın 5 mahkumun ölümüyle sonuçlandığını duyurmuştu.

MEKSİKA'NIN CEZAEVLERİNDE SIK SIK İSYAN ÇIKIYOR

Ülkede uyuşturucu kartelleri arasındaki rekabet, sık sık kanlı saldırılara neden oluyor. Meksika'nın aşırı kalabalık cezaevlerinde sık sık isyan çıkıyor ve şiddet olayları yaşanıyor.