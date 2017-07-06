Meksika'da Cezaevinde Kavga: 5 Ölü

Meksika'da Cezaevinde Kavga: 5 Ölü

Meksika'nın Acapulco kentinde bir cezaevinde çıkan kavgada 5 mahkumun öldüğü bildirildi.

Meksika'da Cezaevinde Kavga: 5 Ölü

Meksika'nın Acapulco kentinde bir cezaevinde çıkan kavgada 5 mahkumun öldüğü bildirildi.

Guerrero eyaleti emniyet sözcüsü Roberto Alvarez, yaptığı açıklamada, hapishanede iki çete arasında çıkan kavganın kanlı bittiğini açıkladı.

Alvarez, birbirine rakip iki grup arasında çıkan kavgada 5 mahkumun öldüğünü söyledi.

Ülkede uyuşturucu kartelleri arasındaki rekabet, sık sık kanlı saldırılara neden oluyor.