Meksika'da cezaevi olaylarında bir mahkum öldü, 6 mahkum yaralandı

Meksika'nın kuzeyindeki Cieneguillas Hapishanesi'nde çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahalesinde bir mahkum öldü, 6 mahkum yaralandı.

Meksika'nın kuzeyindeki Cieneguillas Hapishanesi'nde çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahalesinde bir mahkum öldü, 6 mahkum yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Zacatecas eyaletine bağlı Cieneguillas Cezaevi'nde daha iyi yaşam koşulları talebiyle isyan çıkaran mahkumlar güvenlik güçleriyle çatıştı.

Takviye güvenlik güçlerinin sevk edilmesiyle bastırılan olaylarda bir mahkum hayatını kaybetti, 6 mahkum yaralandı.

Aynı hapishanede 2 Ocak 2020'de çıkan olaylarda 16 mahkum yaşamını yitirmişti.

Genel olarak kapasitesinin üzerinde mahkum barındıran ve uyuşturucu çetelerinin etkili olduğu Meksika'daki cezaevlerinde şiddet olaylarına sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan