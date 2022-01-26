Meksika'da cezaevi kavgası: 9 ölü, 7 yaralı

Meksika'da bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada 9 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Colima şehrindeki bir hapishanede mahkumlar arasında silahlı çatışma yaşandı. Colima Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde Colima Sosyal Yeniden Bütünleşme Merkezi'nde (CERESO) mahkumlar arasında yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre, 9 mahkumun hayatını kaybettiği, 7 mahkumun da yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Silah sesleri yükseldi

Mahkumlar arasındaki çatışma, silah seslerinin duyulması ardından fark edildi. Cezaevine çok sayıda güvenlik gücü gönderilirken, çatışma yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı ve asayiş yeniden sağlandı.

Eyalet Kamu Güvenliği Bakanı Manuel Llerandi Ruiz, yapılan soruşturma kapsamında, olayların sorumlusunun Jalisco Yeni Nesil Karteli olduğunu belirtti. Bakan Ruiz ayrıca, çatışma sonrasında ele geçirilen tabanca, bıçak ve cep telefonlarının saldırıdan önce cezaevine dışarıdan sokulduğunun da tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MEXİCO CİTY

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