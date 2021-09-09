Meksika'da çeteler, ordu mensuplarıyla çatıştı: 13 ölü
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Meksika'da çeteler, ordu mensuplarıyla çatıştı: 13 ölü

Meksika'da çeteler, ordu mensuplarıyla çatıştı: 13 ölü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'nın ABD sınırında çete üyeleriyle ordu mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Meksika'nın ABD sınırında çete üyeleriyle ordu mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Meksika basınında yer alan habere göre, ülkenin Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo kentinde organize suç örgütü elebaşının, güvenlik güçlerince gözaltına alınması üzerine olaylar çıktı.

Çatışmada 13 çete üyesi öldürüldü, bir asker hafif yaralandı.

Yetkililer, donanma üniformaları giyen silahlı kişilerin 20 zırhlı araçla ordu güçlerine ağır silahlarla saldırdığını ancak takviye güçler sayesinde saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

Güvenlik güçleri, çatışmanın sonunda silahlı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kuzeydoğu Karteli'nin (CDN) elebaşı "El Cadete" lakaplı Martin Rodriguez Barbosa, 6 Eylül'de polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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