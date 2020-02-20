Meksika'da çete üyesinin verdiği ifadeyle bir evde 24 ceset bulundu
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Meksika'da çete üyesinin verdiği ifadeyle bir evde 24 ceset bulundu

Meksika'da tutuklanan bir çete üyesinin itiraflarıyla ülkenin batısındaki bir evde parçalanmış ve çürümeye yüz tutmuş 24 ceset bulundu.

20.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:22
Meksika'da çete üyesinin verdiği ifadeyle bir evde 24 ceset bulundu

'da tutuklanan bir çete üyesinin itiraflarıyla ülkenin batısındaki bir evde parçalanmış ve çürümeye yüz tutmuş 24 ceset bulundu.


Michoacan eyalet savcılığı, yakalanan bir çete üyesinin verdiği ifade doğrultusunda Coeneo kasabasında bir evde arama yaptı. İnşaat halinde olan evin avlusunda yapılan kazı çalışmasında 24 ceset bulundu. Savcılık çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bazılarının parçalandığını açıkladı. 4 veya 6 ay önce öldürüldüğü sanılan cesetlerin bazılarının boğazının kesildiği veya parçalara ayrıldığı tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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