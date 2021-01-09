Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü
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Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü

09.01.2021 05:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 05:42
Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Meksika basınındaki haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Celeya kentindeki San Rafael Arboledas Mahallesi'nde, kimliği bilinmeyen silahlı grup tarafından cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırganların kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aynı bölgede 5 Ocak'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüştü.

Suç oranının yüksek olduğu yerler arasında yer alan bölgede özellikle Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) en etkin suç örgütü olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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