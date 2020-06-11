Meksika'da borcunu ödemeyen saldırganlar iş yerini bastı
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Meksika'da borcunu ödemeyen saldırganlar iş yerini bastı

Meksika'da borcunu ödemeyen saldırganlar iş yerini bastıTuba KARA, (DHA) - Meksika'da iki saldırgan, oto tamir atölyesi çalışanı 2 kişiyi vurduktan sonra dükkanı ateşe verdi.

11.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:31

Meksika'da borcunu ödemeyen saldırganlar iş yerini bastı

Tuba KARA, (DHA) - Meksika'da iki saldırgan, oto tamir atölyesi çalışanı 2 kişiyi vurduktan sonra dükkanı ateşe verdi.

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Celaya kentinde, iki saldırgan bir oto tamirini basarak, işletme sahibi ve çalışanını vurdu. Hızını alamayan saldırganlar daha sonra işletmeyi ateşe verdi. Olay, Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Celaya kentinde gerçekleşti. Oto tamir işletesine borcu olduğu ve işletme sahibinin alacağını istemesi üzerine işyerini basan grup iki kişiyi vurarak, olay yerinden kaçtı. Dükkanı ateşe veren grup işyerinin güvenlik kamerasına takıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan birinin, dükkana girerek tezgah arkasında oturan kişiye dört el ateş ederek öldürdüğü görülüyor. Meksika polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Meksika'da borcunu ödemeyen saldırganlar iş yerini bastı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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