Meksika'da bitişik iki evde çıkan yangında 8 kişi yanarak öldü - Haberler

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Meksika'da bitişik iki evde çıkan yangında 8 kişi yanarak öldü

AA, Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da bitişik iki evde çıkan yangında 8 kişi yanarak öldü

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, bitişik iki evde çıkan yangında 8 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, bitişik iki evde çıkan yangında 8 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, ABD sınırındaki Juarez kentinde, bitişik evlerde başlayan yangın faciayla bitti.

Kontrol altına alınan yangın sonrası 4'ü çocuk, 8 kişinin cesetleri itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken çete hesaplaşmasına yönelik iddialar üzerinde duruluyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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