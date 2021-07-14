Meksika'da bir teknenin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
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Meksika'da bir teknenin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da bir teknenin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'nın doğusunda yer alan Yucatan eyaletinde, 13 kişi taşıyan bir teknenin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika'nın doğusunda yer alan Yucatan eyaletinde, 13 kişi taşıyan bir teknenin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Acanceh kasabasındaki limandan hareket eden ve içinde 13 kişinin olduğu turistik tekne 17 mil mesafede bulunan Punta Sur açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.

Olayda 3 kişi öldü, 10 kişi balıkçıların da yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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