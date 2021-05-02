Meksika'da bir mağarada Maya uygarlığına ait olduğu düşünülen el izleri bulundu
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Meksika'da bir mağarada Maya uygarlığına ait olduğu düşünülen el izleri bulundu

Meksika'da bir mağarada Maya uygarlığına ait olduğu düşünülen el izleri bulundu
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Meksika'da bir mağarada Maya uygarlığına ait olduğu sanılan çok sayıda el izi tespit edildi.

Meksika'da bir mağarada Maya uygarlığına ait olduğu sanılan çok sayıda el izi tespit edildi.

BBC'deki habere göre, arkeolog Sergio Grosjean, Yucatan Yarımadası'nda yer alan mağaradaki duvarlarda siyah, kırmızı ve gri renklerde 137 el izi keşfettiklerini belirtti.

El izlerinin eski bir Maya ritüelinin parçası olduğuna inandıklarını ifade eden Grosjean, 1200 yıl öncesine dayanan izlerin çoğunun çocuklara ait olduğunu düşündüklerini aktardı.

Maya uygarlığı

Kolomb öncesi uygarlıkların en önemlilerinden biri kabul edilen Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü.

MÖ 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti.

Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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