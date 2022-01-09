Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda 56 mahkum yaralandı - Haberler
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Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda 56 mahkum yaralandı

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda 56 mahkum yaralandı
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Meksika'nın kuzeyinde bir hapishanede gasp nedeniyle patlak veren isyanda 56 mahkum yaralandı.

Meksika'nın kuzeyinde bir hapishanede gasp nedeniyle patlak veren isyanda 56 mahkum yaralandı.

Yetkililer, Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey şehrinin dışındaki Apodaca Hapishanesi'nde 7 Ocak Cuma günü isyan başladığını bildirdi.

Eyaletin Kamu Güvenliği Bakanı Aldo Fasci, 56 mahkumun yaralandığı olayda ateşli silah kullanılmadığını açıkladı.

Fasci, mahkumların hapishanedeki sanayi tesislerinde çalıştığını ve ödemelerini cuma günlerini aldığını, 5 çete üyesinin diğer mahkumların paralarını gasbetmeye çalıştığını söyledi.

Hapishanede durumun kontrol altına alındığı kaydedildi.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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