Meksika'da bir haftada 532 cinayet işlendi Meksika'da son 1 haftada 532 kişinin cinayete kurban gittiği belirtildi.

Meksika'da son 1 haftada 532 kişinin cinayete kurban gittiği belirtildi.

Ulusal basının resmi makamlarca hazırlanan rapora dayandırdığı haberlerde, ülkede son 1 haftada meydana gelen olaylarda toplam 532 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

En çok cinayet, Guanajuato, Meksika ve Chihuahua eyaletlerinde işlendi.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında cinayetlerin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA