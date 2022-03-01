Meksika'da bir eve kapatılan 33 göçmen kurtarıldı

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, bir eve zorla hapsedilen 33 göçmen, polis operasyonuyla kurtarıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Zaragoza semtinde ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bir eve baskın yaptı.

İnsanlık dışı koşullarda günlerdir bir evde zorla alıkonulduğu belirtilen 13'ü kadın, 33 göçmen özgürlüğüne kavuştu.

Guatemala, Nikaragua, Küba ve Panama uyruklu oldukları belirtilen göçmenler, tedavi için hastaneye götürüldü.

Göçmenlerin ABD'ye gitme hayaliyle çetelerce kandırıldığı ve bir eve kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.