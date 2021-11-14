Meksika'da bir evde mutfak tüpü patladı: 1 ölü, 12 yaralı
MEXICO Meksika'nın başkenti Mexico City'de, bir evde gaz sızdıran mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
MEXICO Meksika'nın başkenti Mexico City'de, bir evde gaz sızdıran mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Yetkililer, başkentin batısındaki iki katlı bir evde, sabah saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Patlamanın, mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldiğini belirten yetkililer, olayda, evde bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını aktardı.
Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, yaralılardan 7'sinin patlamayı hafif sıyrıklarla atlattığını, 5'inin ise hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
Sheinbaum, çevredeki binaların patlamadan etkilenmediği bilgisini de paylaştı.
AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri