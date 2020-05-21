Meksika'da bir evde iki Bengal kaplanına el konuldu Meksika'nın Tlaquepaque şehrinde yetkililerce bir evde bulunan iki Bengal kaplanına el konuldu.

Meksika'nın Tlaquepaque şehrinde yetkililerce bir evde bulunan iki Bengal kaplanına el konuldu.

BBC'de yer alan habere göre, sokakta dolaşan bir Bengal kaplanını kementle yakalamaya çalışan kişilerin görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından yetkililer, konu hakkında inceleme başlattı.

Kaplanların sahibi hakkında ruhsatlı şekilde evinde beslediği hayvanları sokağa salarak çevre sakinlerini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Yetkililer, el konulan biri 10 aylık, diğeri 2 yıl 9 aylık, dişi ve erkek kaplanların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaplanların kötü muameleye maruz kaldığına dair herhangi bir ize rastlanmadığını belirten yetkililer, kamu güvenliğini tehdit etmeyecek şartların sağlaması halinde hayvanların sahibine dönebileceğini kaydetti.

Öte yandan, sosyal medyada çok sayıda kişi, şehrin sokaklarında başıboş dolaşan bir kaplan ve peşinde onu yakalamaya çalışan 3 kişiye ait görüntülerle ilgili şaşkınlığını ifade etti.

Kaynak: AA