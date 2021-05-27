Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha öldürüldü

Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

MEKSİKO Meksika'da 6 Haziran'da yapılacak yerel seçimler öncesi bir belediye başkanı adayının daha öldürüldüğü bildirildi.

MEKSİKO Meksika'da 6 Haziran'da yapılacak yerel seçimler öncesi bir belediye başkanı adayının daha öldürüldüğü bildirildi.

Guanajuato eyaletinin Moroleon kenti belediye başkanlığına aday Alma Barragan'ın, seçim kampanyası yürüttüğü sırada öldürüldüğü belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cinayetin "şüphesiz" organize suç çetelerinin işi olduğunu söyledi.

Obrador, çetelerin seçmenleri sandıklardan uzaklaştırmak için adayları öldürdüğünü ve çekimserliğin çok olduğu durumlarda seçimlere mafyaların hakim olduğunu ifade etti.

6 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler öncesi ülke genelinde öldürülen adayların sayısı 34'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: '1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak.'
Sağlık Bakanı Koca: "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Fatih Terim Şenol Güneş Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:59:49. #1.16#

title