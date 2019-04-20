Meksika'da Bir Aile Kutlamasında Ateş Açıldı, Biri Çocuk Yedi Kişi Öldü

Meksika'da bir aile eğlencesi sırasında açılan ateş sonucu biri çocuk, beşi kadın toplam yedi kişi yaşamını yitirdi, en az dört kişi de yaralandı. Saldırı, devlet başkanı Lopez Obrador'un ülkede şiddet eylemlerini azaltma vaadiyle aralık ayında göreve başlamasından bu yana gerçekleşen en kanlı eylem oldu.

Olay ülkenin güneydoğusunda Meksika Körfezi kıyısındaki Veracruz eyaletinde meydana geldi. Güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelinin hangi amaçla ateş açtığı ise henüz kesinlik kazanmadı. Euronews.com'da Görüntüle