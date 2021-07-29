Meksika'da binlerce mahkum serbest bırakılacak
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Meksika'da binlerce mahkum serbest bırakılacak

Meksika'da binlerce mahkum serbest bırakılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yakında çıkarılacak olan kararname ile özellikle işkence görmüş, yaşlı ve kronik hastalığı olan mahkumları serbest bırakmayı planladıklarını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yakında çıkarılacak olan kararname ile özellikle işkence görmüş, yaşlı ve kronik hastalığı olan mahkumları serbest bırakmayı planladıklarını duyurdu.

Meksika'da binlerce mahkuma af yolu açıldı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, yakında çıkarılacak olan kararname ile özellikle işkence görmüş, yaşlı ve kronik hastalığı olan mahkumları serbest bırakmayı planladıklarını duyurdu. Obrador, kararname ile ilgili çalışmanın Meksika İçişleri Bakanı Olga Snchez Cordero liderliğinde yürütüleceğini ve 15 Eylül tarihinden önce çıkarılmasını hedeflediklerinin açıkladı.

"HİÇ KİMSE İŞKENCE GÖRMEYİ HAK ETMEZ"

"Meksika'da işkence istemiyoruz. Hiç kimse işkence görmeyi hak etmez, kimse" ifadelerini kullanan Obrador, insan hakları ve işkence konusundaki hassasiyetini belirterek, önleyici gözaltı sebebiyle uzun yıllardır tutuklu bulunan ve işkence gördüğü tespit edilen çok sayıda mahkuma çözüm olması amacıyla bu duruma karar verdiklerini açıkladı.

Basın toplantısında söz alan İçişleri Bakanı Cordero ise, önleyici gözaltı sebebiyle tutuklu bulunanların ülkedeki tüm mahkumların yüzde 43'ünü oluşturduğunu belirterek, Başkan Obrador'un bu soruna bir çözüm olması amacıyla bir kararname çıkarılmasını istediğini aktardı. Başkan Obrador'un kendilerine 4 maddeden oluşan bir taslak sunduğunu ifade eden Cordero, bu taslağı bütün mahkumlar için basitçe uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kararname ile federal yargı tarafından mahkum edilmemiş ve 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan herkesin, federal cezaevlerinde bulunan ve ciddi suç işlememiş 75 yaş üstü yetişkinlerin, herhangi bir cezaevinde bulunan, kronik hastalığı olan ve ağır suç işlememiş 65 yaş üstü kişilerin ve gözaltında işkence gören ve bunu İstanbul Protokolü ile ispat eden mahkumların serbest bırakılması amaçlanıyor.

(Saim Sevinç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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