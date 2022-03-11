Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü - Haberler

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Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, futbol sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, futbol sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı grubun saldırısına uğradı.

Yetkililer, belediye başkanının futbol sahasında yürüdüğü sırada silahlı kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Ülkede 7 Şubat'ta da aynı eyalete bağlı Contepec Belediye Başkanı Enrique Velázquez Orozco, belediye ait bir evde ölü bulunmuştu.

Meksika'da siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları, silahlı çetelerin sıklıkla hedefi olduğu biliniyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Valencia, Futbol, Sonora, Cesar, Güncel, Haberler

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