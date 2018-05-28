Meksika'da Çete Hesaplaşması: Bazıları Parçalanmış 7 Ceset Bulundu
Meksika'nın orta kesimindeki Guanajuato eyaletinde, çete üyesi oldukları açıklanan kişilere ait parçalanmış 7 ceset bulundu.
Guanajuato eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, Salamanca kentinde suç örgütü üyesi oldukları sanılan 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.
CESETLERİN YANINA NOT BIRAKMIŞLAR
Açıklamada, bazıları parçalanmış cesetlerin yanında rakip suç örgütüne ait not bulunduğu kaydedildi.
2 AYDA 4206 CİNAYET
Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, ülkede bu yılın ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.
YORUMLAR (4)
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bızdekı mafyalar yerın dıbınden cıkmıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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LOS ZETAS dır sıkıntı yok alışkınlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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MEKSİKA MAFYA HESAPLAŞMASININ EN FAZLA OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu tür olaylar sadece Türkiye de olmuyormuş demekki. Biz bazen böyle diyoruz ya; burası Türkiye burda her şey olur diye.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır