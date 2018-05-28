Meksika'da Çete Hesaplaşması: Bazıları Parçalanmış 7 Ceset Bulundu

Meksika'da Çete Hesaplaşması: Bazıları Parçalanmış 7 Ceset Bulundu

Meksika'nın orta kesimindeki Guanajuato eyaletinde, çete üyesi oldukları açıklanan kişilere ait parçalanmış 7 ceset bulundu.

Guanajuato eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, Salamanca kentinde suç örgütü üyesi oldukları sanılan 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

CESETLERİN YANINA NOT BIRAKMIŞLAR

Açıklamada, bazıları parçalanmış cesetlerin yanında rakip suç örgütüne ait not bulunduğu kaydedildi.

2 AYDA 4206 CİNAYET

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, ülkede bu yılın ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.