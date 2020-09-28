Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü

28.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:29
Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü

MEXICO Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

MEXICO Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Guanajuato Eyalet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde Jaral del Progreso kentinde bir bara silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda barda bulunan 4'ü kadın 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen bulunmazken, yerel basındaki haberlerde, Santa Rosa de Lima çetesi ile Jalisco Yeni Nesil Karteli arasında silahlı çatışma yaşandığı iddia edildi.

Guanajuato'nun son zamanlarda bölgeyi kontrol altına almak isteyen karteller arası mücadeleye sahne olduğu, sadece Jaral del Progreso'da Ocak ile Mayıs arasında bin 900'den fazla cinayet işlendiği bilgisi paylaşıldı.

Kentteki şiddet olaylarının Santa Rosa de Lima uyuşturucu kartelinin lideri olduğu iddia edilen "El Marro" lakaplı Jose Antonio Yepez'in tutuklamasının ardından arttığı kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mert Fırat Demet Akalın Acun Ilıcalı Özlem Yıldız
Spor Samatta Can Bartu Gökhan Töre Gökhan Gönül Eddie Newton
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 10:32:35. #1.15#
title