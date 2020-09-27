- Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü

27.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 00:02

- Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü Meksika'da bulunan bir bara yapılan silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

- Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'da bulunan bir bara yapılan silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Jaral del Progreso şehrinde bulunan La Cabaa del Toro adlı bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Guanajuato Eyalet Başsavcılığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah erken saatlerde barda 7 erkek, 4 kadın olmak üzere 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, ekipler delil toplama çalışmalarına devam ediyor. Yerel kaynaklar, Santa Rosa de Lima çetesi ile Jalisco Yeni Nesil Karteli arasında silahlı çatışma yaşandığını iddia etti.

Öte yandan Temmuz ayında Guanajuato'daki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmişti.

- Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü
- Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü
- Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü
- Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Beren Saat Bülent Ersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Tamer Tuna Arda Turan Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 00:06:03. #1.14#
title