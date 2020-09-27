Meksika'da bara silahlı saldırı: 11 ölü

Orta Amerika ülkesi Meksika'da bulunan bir bara yapılan silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Santa Rosa de Lima çetesi ile Jalisco Yeni Nesil Karteli arasında silahlı çatışma yaşandığını iddia etti.