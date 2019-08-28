Meksika'da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

28.08.2019 10:59

Meksika 'da bir bara silah ve molotof kokteylleriyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Saldırı, Veracruz eyaletine bağlı Coatzacoalcos kentinde 'Beyaz At' isimli bir barda meydana geldi. Önce silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Saldırı sonucunda 15'i erkek, 8'i kadın 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının kaynağını açıkça ve şeffaf bir şekilde belirlemek için rapor hazırlanacağını bildirdi. Yapılan saldırının cezasız kalmayacağını ve gerekli soruşturmanın yapılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA