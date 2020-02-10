: Meksika'da avokado savaşları

10.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:47

ABD, tüketim büyük oranda artınca, 1997 yılında Meksika'dan avokado ithalatı yasağını kaldırdı. Son 10 yıldır avokado yetiştirilen bölgelerde refah büyük oranda arttı ancak paranın kokusu suç örgütlerini de bölgeye çekti. Avokado yetiştiricileri silaha sarılıp kendini korumaya çalışıyor. Özellikle dünya avokado üretiminin merkezi olarak görülen Michoacan eyaletinde avokado savaşları yaşanıyor.

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