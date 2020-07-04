Meksika'da askerlere ateş açan kartel üyesi 12 kişi öldürüldü
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde askerlere ateş açan kartel üyesi 12 kişi vurularak öldürüldü.
04.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:37
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde askerlere ateş açan kartel üyesi 12 kişi vurularak öldürüldü.
Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nuevo Laredo kentinde devriye görevine çıkan askerlerin uyuşturucu çetesi üyelerinin saldırısına uğradığı belirtildi.
Çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin öldürüldüğü bildirilen açıklamada, askerlerden yaralanan olmadığı ifade edildi.
Öldürülen silahlı kişilerin Tamaulipas eyaletinde Zetas uyuşturucu kartelinden ayrılan Kuzeydoğu karteli mensubu olduğunun sanıldığı belirtildi.
Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yol açtığı şiddet olaylarında 2019'da 35 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA