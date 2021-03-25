Meksika'da araştırmacılardan koronavirüse karşı 'burun maskesi'

Güney Amerika ülkesi Meksika'da araştırmacılar, koronavirüse (Covid-19) karşı burun maskesi tasarladı. Maskenin, yemek yendiği ve bir şeyler içildiği sırada takmak üzere tasarlandığı ve burnun açıkta kalmamasının amaçlandığı ifade edildi.

Güney Amerika ülkesi Meksika'da araştırmacılar koronavirüsün yayılmasını önlemek için ilginç bir maske tasarımı sundu. Meksika Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden (IPN) araştırmacılar, insanların yemek yedikleri ya da bir şeyler içtikleri durumlarda, maskelerini çıkarmaları sonucu burunlarının açıkta kalması nedeniyle 'burun maskesi' tasarladı. IPN'den yapılan açıklamada, bu maskeyle koronavirüsün yayılmasının önlenebileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı