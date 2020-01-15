Meksika'da araçları sulama kanalına düşen 4 asker öldü
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Meksika'da araçları sulama kanalına düşen 4 asker öldü

Meksika'nın kuzeydoğusunda araçları sulama kanalına düşen 4 asker yaşamını yitirdi.

15.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:46
Meksika'da araçları sulama kanalına düşen 4 asker öldü

'nın kuzeydoğusunda araçları sulama kanalına düşen 4 asker yaşamını yitirdi.

eyaleti yetkilileri, Reynosa kentinde Rio Grande Nehri yakınlarında askerleri taşıyan aracın sulama kanalına düştüğünü belirterek, organize suç örgütlerine karşı devriye görevinde olan 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tamaulipas Valisi Francisco Garcia Cabeza de Vaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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