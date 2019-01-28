Meksika'da Akaryakıt Sıkıntısı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede akaryakıt transferiyle ilgili sorunları çözeceklerini söyledi.

Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Dağıtım merkezlerinde yeteri kadar akaryakıt bulunuyor ve bu hafta benzin istasyonlarına ulaşımlarını düzenli hale getireceğiz." dedi.

Obrador, ülkedeki akaryakıt sıkıntısının başkent Meksiko'da, metropol bölgelerinde ve Jalisco eyaletinde yakın zamanda çözüleceğini ifade etti.

Öte yandan Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hidalgo eyaletindeki petrol boru hattında 18 Ocak'ta meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Hidalgo eyaletinde petrol boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşanmıştı.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt dağıtımında aksamalara yol açmıştı.

Kaynak: AA