Meksika'da Akar Yakıt Hırsızları Arasında Çatışma: 9 Ölü

Meksika'da akar yakıt hırsızlığı yaptığından şüphelenilen iki grup arasında çıkan bir dizi çatışmada 9 kişi öldü.



Puebla eyaleti savcıları, "El Cuije" lakaplı bir kişi tarafından yönetilen silahlı çete üyelerinin, para gasp etmek için diğer hırsızları aradığı sırada çatışma çıktığını belirtti.



Çete üyelerinin olay yerinde 3 kişiyi öldürdüğü, kaçırdıkları 5 kişinin cesetlerinin de farklı yerlerde yanmış halde bulunduğu kaydedildi.



Huehuetlan El Grande kasabasındaki silahlı çatışmalarda, bölgede bulunan bir polis hayatını kaybederken, bir polis ve kasaba yetkilisi yaralandı.



Puebla eyaletinde, mayıs ayında, bir grup silahlı saldırgan devriye gezen askerlere ateş açmış, güvenlik güçleriyle kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanan saldırganlar arasında çatışma çıkmış, çatışmada 4 asker hayatını kaybetmiş, 6 saldırgan öldürülmüştü.