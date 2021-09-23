Meksika'da akademisyenlere yönelik suçlamalar eleştiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da akademisyenlere yönelik suçlamalar eleştiriliyor

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Meksika'da akademisyenlere yönelik suçlamalar eleştiriliyor

Meksika'da akademisyenlere, hükümet bilim fonundan usulsüz para aldıkları gerekçesiyle yöneltilen suçlamalar tartışmalara neden oldu.

Meksika'da akademisyenlere, hükümet bilim fonundan usulsüz para aldıkları gerekçesiyle yöneltilen suçlamalar tartışmalara neden oldu.

Almoloya de Juarez eyaletindeki Altiplano hapishanesindeki hakim, savcıların akademisyenler aleyhindeki tutuklama talebini reddetti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümeti, üniversite profesörlerini, "danışma kurulu üyelerinin hükümet bilim fonundan para almasını" engelleyen yasayı ihlal etmekle suçladı.

Suçlamalara karşı çıkan akademisyenler, bu yasanın 2019'da kabul edildiğini anımsatarak, daha önceki yıllarda bilim adamlarının, bu fondan yararlandıklarını hatırlattı.

Akademisyenler, paranın bilimsel araştırmaları desteklemek için kullanılması gerektiğini belirterek, fonların kötüye kullanılmadığını ifade etti.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Rektörü Enrique Graue, suçlamaları "akıl almaz" ve "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Başsavcı Alejandro Gertz Manero, akademisyenlere yapılan suçlamaları savunarak, akademisyenlerin "mobilya, araç, mülk ve diğer hizmetleri ödemek için bilim fonlarını kullandıklarını" öne sürdü.

Devlet Başkanı Obrador yaptığı açıklamada, bu konunun yargıç tarafından çözüleceğini belirterek, yanlış bir şey yapmadığına inanların korkacak bir şeyi olmadığını söyledi.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Cansu Dere Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meksika'da akademisyenlere yönelik suçlamalar eleştiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:36:02. #1.17#