Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı
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Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı

MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.

29.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:12
Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı

MEXICO 'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Luis Fernando Ceza Gonzalez, Victor Manuel Felix Beltran ve Yael Osuna Navarro'nun şehrin güneyindeki bir hapishaneden kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, kaçan mahkumların arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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