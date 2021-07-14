Meksika'da 95 milyon yıllık balık fosili bulundu
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Meksika'da 95 milyon yıllık balık fosili bulundu

Meksika'da 95 milyon yıllık balık fosili bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Kültür Sanat

Meksika'da 95 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yeni bir balık türünün fosili keşfedildi.

Meksika'da 95 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yeni bir balık türünün fosili keşfedildi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Chiapas eyaletinde, bir taş ocağında fosili bulunan balığın, dinozorlarla aynı dönemde Amerika kıtasında yaşadığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, fosilin Amerikan kökenli bir balık türü olduğunu belirterek, "Sırt ve anal yüzgeçlerinde çok sayıda diken bulunan bir balık fosili bulundu. Bu daha önce tanımlanmamış ve yaklaşık 95 milyon yıl önce yaşamış olan yani dinozorlarla aynı döneme ait bir tür." ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde paleoekoloji uzmanı olan Kleyton Magno Cantalice, "Choichix alvaradoi" adını verdikleri bu türün dünya için yeni bir cins olduğuna işaret ederek, "Sadece bir hayvan böyle yapıya sahiptir, bu olağanüstü ve tuhaf görünümlü balığın ciğerinin bulunduğu, kemik kafesinin bir parçasını bulduk." dedi.

Cantalice, bulunan türün kökeninin Meksika'da olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce balıkların Avrupa'dan geldiğine ve Amerika'nın bu bölgesine göç ettiklerini inanılıyordu. Ancak şimdi en eski ve en ilkel balıkların bu bölgede olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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