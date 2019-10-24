Meksika'da 9 ceset bulundu
Meksika'nın güney eyaleti Guerrero'da yol kenarında 9 ceset bulundu.
Meksika'nın güney eyaleti Guerrero'da yol kenarında 9 ceset bulundu.
Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Zitlala şehrinde yol kenarında 9 cesedin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, 9 kişinin iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak öldüğünün belirlendiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Guerrero eyaleti, son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölge olarak biliniyor.