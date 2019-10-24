Meksika'da 9 ceset bulundu

Meksika'da 9 ceset bulundu

Meksika'nın güney eyaleti Guerrero'da yol kenarında 9 ceset bulundu.

24.10.2019 19:32
Meksika'da 9 ceset bulundu

Meksika'nın güney eyaleti Guerrero'da yol kenarında 9 ceset bulundu.

Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Zitlala şehrinde yol kenarında 9 cesedin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 9 kişinin iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak öldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Guerrero eyaleti, son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölge olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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