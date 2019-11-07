Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş

Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş

Meksika'da öldürülen 9 Amerikalı kadın ve çocuğun iki uyuşturucu karteli arasındaki mücadele sonucu öldürüldüğü açıklandı

07.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:43
Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş

Meksika'da öldürülen 9 Amerikalı kadın ve çocuğun iki uyuşturucu karteli arasındaki mücadele sonucu öldürüldüğü açıklandı.


Yetkililer araçların rakip kartele ait sanılmış olabileceğini belirtirken kurbanların yakınları ülkenin kuzeyinde etkili olan Sinaloa ve Juarez kartelleri arasında bir tarafın diğer tarafı çatışmaya çekmek için yem olarak kullanılmış olabileceğini ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et