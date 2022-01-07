Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu Meksika'da Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli 75 pilotun Covid-19'a yakalanması üzerine yurtiçi ve yurtdışı birçok uçuş iptal oldu.

- Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu

MEXİCO CİTY - Meksika'da Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli 75 pilotun Covid-19'a yakalanması üzerine yurtiçi ve yurtdışı birçok uçuş iptal oldu.

Meksika'da pilotların Covid-19'a yakalanması hava ulaşımını felç etti. Meksika Havacı Pilotlar Birliği Genel Sekreteri Humberto Gual yaptığı açıklamada, Meksika'da faaliyet gösteren Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görev yapan 75'i pilot olmak üzere toplam 140 çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Covid-19'a yakalanan pilotlar ve havayolu çalışanları karantinaya alınırken, havayolu şirketleri personel eksikliği nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı 22 uçuşu iptal etti.

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular 24 saat boyunca Mexico City Uluslararası Havalimanında mahsur kalırken, çözüm isteyen bazı yolcular havalimanı personeline tepki gösterdi. Havalimanında bekleyen yolcuların uzun kuyruklar oluşturduğu ve kalabalığa yol açtığı bildirildi.

Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu

Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu

Meksika'da 75 pilot Covid-19'a yakalandı, hava ulaşımı felç oldu

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi

 Vakalar 70 bine dayandı, Türkiye yeni yol haritasını hazırladı! Kapanma yok ama ek tedbirler masada

Vakalar 70 bine dayandı, Türkiye yeni yol haritasını hazırladı! Kapanma yok ama ek tedbirler masada

 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının

Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title