Meksika'da 7 ceset bulundu
Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde 7 ceset bulundu.
Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde 7 ceset bulundu.
Jalisco savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kentinin dışında boş bir tarlada üç aracın içinde 7 cesedin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi kovanı bulundu.
Jalisco'da, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin varlık gösterdiği biliniyor.