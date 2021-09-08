Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Meskisa'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Meskisa'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meksika'nın Guerrero eyaletinde Türkiye saati ile 04.47'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci