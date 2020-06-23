Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem!
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Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da Oaxxaca bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem!
23.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:50

Meksika'da Oaxxaca bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tsunami uyarısında bulundu.

Meksika'nın Oaxxaca bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Meksika'daki ilk belirlemelere göre depremin 7.7 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, Meksika Sismoloji Enstitüsü depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

(Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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