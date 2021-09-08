Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
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Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'nın Guerrero eyaletinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybederken, deprem sırasında gökyüzünde "deprem ışıkları" olarak bilinen mavi ışıklar görüldü.

Meksika'nın Guerrero eyaletinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybederken, deprem sırasında gökyüzünde "deprem ışıkları" olarak bilinen mavi ışıklar görüldü.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi'nden yapılan açıklamada, Meksika'nın Guerro eyaletinde yerel saatle 20.47'de 7.1 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Guerrero eyaletindeki Acapulco şehrinin 11 kilometre güneybatısı olarak açıklanan deprem, Mexico City, Oaxaca, Morelos, Michoacan ve Vera Cruz eyaletlerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, Guerrero eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, söz konusu şahsın üzerine direk düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, çok sayıda binada maddi hasar oluştuğunu ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu. Zarar gören binalar arasında Acapulco Kontrol Kulesi'nin de bulunduğu ve kuledeki hasarın büyük olduğu kaydedildi.

DEPREM BÖLGESİNDE 1 MİLYON 600 BİN KULLANICI ELEKTRİKSİZ KALDI

Başkent Mexico City'de de ciddi sarsıntıya neden olan deprem paniğe neden oldu. Bölge sakinleri korkuyla sokaklara döküldüğü, sinir krizi geçiren birkaç kişinin ise tıbbi yardım aldığı aktarıldı. Elektrik kesintileri nedeniyle başkentteki metro ve Cablebus teleferik hattı bir süre hizmet dışı kaldı. Federal Elektrik Komisyonu, depremden etkilenen eyaletlerde hala 1 milyon 600 bin kullanıcıya elektrik verilemediğini açıkladı.

Depremin ardından önce tsunami uyarısı yapılırken, daha sonra Meksika Ulusal Güvenlik Bakanlığı tsunami riski olmadığını bildirdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü önce 7.4, ardından 7 olarak açıkladı.

"CİDDİ BİR KAYIP YOK"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador deprem sonrası yaptığı açıklamada, depremden etkilenen eyaletlerin valileri ile görüştüğünü bildirerek, ciddi bir kayıp olmadığını söyledi.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, deprem nedeniyle yardıma ihtiyaç duyanlar için 24 saat ulaşılabilecek acil durum telefon numarası paylaştı.

DEPREM IŞIKLARI GÖRÜLDÜ

Deprem sırasında gökyüzünde "deprem ışıkları" olarak bilinen mavi ışıklar görüldü. Gökyüzünü aydınlatan mavi ışıklara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'deki Rutgers Üniversitesinin 2017 yılında yaptığı açıklamaya göre, şiddetli depremler sırasında yeryüzündeki fay hatlarının hareketi sonucu ortaya çıkan elektrik yükü gökyüzünde yanıp sönen ışıklara neden olabiliyor. Bu ışıklara ısıl ışıldama (tribolüminesans) denirken, daha çok "deprem ışıkları" olarak biliniyor.

Öte yandan depremin 7 Eylül 2017 yılında Oaxaca eyaletinde meydana gelen 8.2 şiddetindeki depremin 4'üncü yılına denk gelmesi dikkat çekti.

(Saim Sevinç/İHA)

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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