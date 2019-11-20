Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:06
Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaleti açıklarında yer alan Hidalgo kentinin 164 kilometre batısında 6,4 büyüklüğündeki depremin, 9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Sarsıntının, aralarında başkent Meksiko City de olmak üzere El Salvador ile Guatemala'da da hissedildiği ifade edildi.

Öte yandan, birkaç saat sonra aynı bölgede 5,7 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiği açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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