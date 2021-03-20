Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem

20.03.2021 07:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 07:41
Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21.06'da merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Guerrero eyaleti olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

Sarsıntı ülkenin birçok şehrinde hissedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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