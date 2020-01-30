Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güneyinde 5,4 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:50
Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem

'nın güneyinde 5,4 büyüklüğünde büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü ülkenin Guerrero eyaletindeki Bajos del Ejido kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 17 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ülkede dün de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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