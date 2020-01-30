Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,4 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meksika'nın güneyinde 5,4 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü ülkenin Guerrero eyaletindeki Bajos del Ejido kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 17 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Ülkede dün de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.