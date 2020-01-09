Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor
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Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, bu hafta bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ve kimlere ait olduğu araştırılıyor. 26 torbanın içindeki cesetlerle ilgili henüz hiçbir suç çetesi veya şahıs şüpheli konumunda değil.

09.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:06
Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor

'da 26 plastik torba içinde bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Ceset dolu torbalar hafta başında Jalisco eyaletinde dağlık bir alanda bulunmuştu. Salı günü, Tonala kentinde 14 torba bulan yetkililer ertesin gün ise 12 torba daha tespit etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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