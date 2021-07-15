Meksika'da 2017'deki depremde yıkılan, 26 kişinin öldüğü okulun yapı bilirkişisine 208 yıl hapis cezası verildi
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Meksika'da 2017'deki depremde yıkılan, 26 kişinin öldüğü okulun yapı bilirkişisine 208 yıl hapis cezası verildi

Meksika'da 2017'deki depremde yıkılan, 26 kişinin öldüğü okulun yapı bilirkişisine 208 yıl hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Meksika'da 2017'de meydana gelen depremde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği okulun güvenli bir yapı olduğunu onaylayan yapı bilirkişisi, 208 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Meksika'da 2017'de meydana gelen depremde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği okulun güvenli bir yapı olduğunu onaylayan yapı bilirkişisi, 208 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Meksiko'daki bir mahkemede, ülkede 4 yıl önce meydana gelen depremde, Meksiko'nun güneyindeki Tlalpan bölgesinde yıkılan ve 19'u öğrenci, 26 kişiye mezar olan okulla ilgili dava görüldü.

Davada, Enrique Rebsamen Okulunun binasının yeniden yapılandırma işini, gerekli prosedürleri yerine getirmeden onaylayan yapı bilirkişisi Juan Mario Velarde, 26 kişinin ölümünden suçlu bulundu.

Hakim, binanın güvenlik ve standartlara uygunluğunu denetleyen özel uzmanlardan biri olan Velarde'ye 208 yıl hapis cezası verdi.

Diğer yandan yerel medyadaki haberlere göre, Velarde'nin ölen 26 kişinin ailesine tazminat ödemesine karar verildi.

Depremde 369 kişi ölmüştü

Meksika Ulusal Sismoloji Servisine göre, 2017'de ülkede 26 bin 123 sarsıntı meydana gelmişti.

Meksika'nın orta kesiminde, 19 Eylül 2017'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 369 kişi yaşamını yitirmişti.

Depremde, Özel Enrique Rebsamen okulunun bir kısmı yıkılmış, 19 öğrenci ile 7 çalışan hayatını kaybetmişti.

Yapıya kaçak kat inşa edilmesine dair karar veren okul yöneticisi Monica Garcia Villegas, bu katın, binanın yıkılmasında büyük rol oynadığı gerekçesiyle 31 yıl hapse mahkum edilmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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